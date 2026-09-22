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Пост радиационного контроля ЗАЭС получил повреждения из-за атаки ВСУ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали дроном пост радиационного контроля ЗАЭС в 13 км от станции, он получил повреждения, сообщили представители станции во вторник.

"В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата поврежден пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 км от станции, в районе Ивановки", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что пост является одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе ЗАЭС, позволяет обеспечивать регулярное получение данных о радиационном фоне и оперативно реагировать на возможные изменения обстановки.

На ЗАЭС добавили, что сейчас имеющихся средств радиационного контроля достаточно для продолжения мониторинга - вывод одного поста не ведет к прекращению контроля за обстановкой и сам по себе не свидетельствует о наличии радиационной угрозы.

"Вместе с тем каждый пост мониторинга является частью общей системы контроля и обеспечивает дополнительный источник информации. Его потеря сокращает возможности системы по оперативному сбору данных на соответствующем направлении. Особое значение это приобретает в случае возникновения нештатной ситуации. При необходимости специалистам требуется максимально быстро получить достоверные данные с различных точек наблюдения, определить характер и масштаб возможных изменений радиационного фона и оценить ситуацию на прилегающей территории", - подчеркнули представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты станции, а также Энергодар регулярно становятся целями ударов.

Собственник станции - ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС
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