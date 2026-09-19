Зампреды правительств Киргизии и России обсудили создание совместных перерабатывающих предприятий АПК

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эрлист Акунбеков обсудил вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым, которую он провел в рамках рабочего визита в Россию, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина.

По ее данным, стороны отметили необходимость перехода от торговли к производству. В этом контексте они подчеркнули важность создания совместных перерабатывающих предприятий, развития логистической и складской инфраструктуры, а также упаковки, соответствующей международным стандартам.

Акунбеков предложил разработать новые совместные двусторонние проекты по всестороннему сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства, переработке сельскохозяйственной продукции, а также расширению объемов вывода продукции, произведенной в Киргизии, на российский рынок.

По итогам встречи стороны договорились разработать совместные дорожные карты по проектам в сфере рыбного хозяйства.

Согласно статистическим данным, взаимный товарооборот сельскохозяйственной и переработанной продукции между Киргизией и Россией в 2025 году составил $652,3 млн, что на $88,5 млн больше по сравнению с 2024 годом.