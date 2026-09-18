Поиск

Путин назвал укрепление ядерной триады безусловным приоритетом новой госпрограммы вооружений

Другим важнейшим направлением ГПВ станет совершенствование ПВО, отметил он

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Укрепление ядерной триады является одним из приоритетов новой государственной программы вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учётом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остаётся гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире", - заявил Путин ходе заседания военно-промышленной комиссии в пятницу.

При этом он отметил, что "вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться" такими показателями, например, которые есть у российских ракетных войск стратегического назначения – "92 процента (...) современных вооружений".

"Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения", - подчеркнул Путин.

Особое внимание, добавил он, будет уделено "развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин назвал укрепление ядерной триады безусловным приоритетом новой госпрограммы вооружений

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Явка на выборах в Госдуму составляет около 25%

 Явка на выборах в Госдуму составляет около 25%

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 38

Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

 Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

Иноагентом признан Андрей Звягинцев

 Иноагентом признан Андрей Звягинцев

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

На Кубани потушили пожар на НПЗ, возникший после атаки БПЛА 13 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11825 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов