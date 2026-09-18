Путин назвал укрепление ядерной триады безусловным приоритетом новой госпрограммы вооружений

Другим важнейшим направлением ГПВ станет совершенствование ПВО, отметил он

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Укрепление ядерной триады является одним из приоритетов новой государственной программы вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учётом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий. Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остаётся гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире", - заявил Путин ходе заседания военно-промышленной комиссии в пятницу.

При этом он отметил, что "вряд ли какая-то ядерная страна в мире может гордиться" такими показателями, например, которые есть у российских ракетных войск стратегического назначения – "92 процента (...) современных вооружений".

"Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения", - подчеркнул Путин.

Особое внимание, добавил он, будет уделено "развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения".