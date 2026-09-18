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Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России начались выборы, которые продлятся три дня. К вечеру ЦИК сообщил, что явка составляет около 25%. При этом явка на федеральной платформе онлайн-голосования достигла 50% уже к полудню. Владимир Путин и Михаил Мишустин также проголосовали дистанционно.

- Новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Согласно подписанному постановлению, также нерабочими будут дни 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября.

- Временная поверенная в делах Британии в России была вызвана в МИД РФ, где ей заявили "решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок киевскому режиму БПЛА и других систем вооружений".

- Уоррен Баффет уступил пост председателя совета директоров Berkshire сыну Говарду и получил статус почетного председателя.

- Европейская комиссия перечислила Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет в рамках кредитной программы поддержки Киева объемом 90 млрд евро.

- Кинорежиссер Андрей Звягинцев внесен в список иноагентов. Также иноагентами признаны обозреватель Павел Иванов, бизнесмен и блогер Ержан Тургумбай, журналист и писатель Михаил Шевелев и проект "Анархист-35".

- Международная федерация хоккея на траве сняла все санкции с россиян.

Фотохроника 18 сентября

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Участники конкурса гигантских овощей на Цветочной выставке в Харрогите (Англия)
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