Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за опасности безэкипажных катеров

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи временно закрыли вход на пляжи из-за возможной атаки безэкипажных катеров (БЭК), сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в субботу.

"В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров). Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ к пляжным территориям и набережным", - написал градоначальник в своем канале Max.

Он отметил, что спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей, на берегу осуществляется речевое оповещение.