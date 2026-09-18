Путин заявил, что с начала СВО выпуск средств поражения и боеприпасов вырос в 22 раза

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин констатировал серьезный рост производства в сфере ВПК с момента начала СВО. Он заявил это на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Особо отмечу, что с начала спецоперации оборонные предприятия серьезно нарастили объемы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды. Почти в пять раз выросли поставки радиолокационных станций, в два с половиной раза - бронетанкового вооружения", - сказал он и добавил, что бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты.

"Их производство в зависимости от класса также увеличилось в разы, а по некоторым классам - в десятки раз", - сказал Путин.

При этом ОПК направляет оружие и технику не только на фронт, но и обеспечивает потребности всех силовых ведомств, отметил глава государства.