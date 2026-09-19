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Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп подписал закон, дающий возможность вводить дополнительные санкции против РФ. Проект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ.

- Военная операция США против Ирана обошлась в $45,1 млрд. Об этом заявил Пентагон в отчете Конгрессу.

- Российские спасатели завершили тушение пожаров в Сербии. Спецборт МЧС приземлился в аэропорту "Жуковский" после завершения миссии.

- США получат право строительства военных объектов на гренландской территории. Об этом соглашении сообщает Fox News со ссылкой на источник.

- Белый дом ведет переговоры с хуситами. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью NewsNation.

- Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за опасности безэкипажных катеров. На берегу осуществляется речевое оповещение.

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