Поврежден объект на территории Московского НПЗ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Москву был поврежден объект на территории Московского НПЗ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Поврежден объект на территории МНПЗ", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в воскресенье сообщалось об уничтожении 151 беспилотника, летевшего на столицу.