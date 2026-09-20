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Поврежден объект на территории Московского НПЗ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате атаки БПЛА на Москву был поврежден объект на территории Московского НПЗ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Поврежден объект на территории МНПЗ", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в воскресенье сообщалось об уничтожении 151 беспилотника, летевшего на столицу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Сергей Собянин НПЗ Москва
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