Грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался к МКС

МКС. Архивное фото Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-35", стартовавший в среду с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовик причалил к модулю "Поиск" российского сегмента МКС.

Корабль был запущен 16 сентября с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б".

Грузовик доставил на станцию более 2,4 тонн грузов, в том числе 842 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы, 525 кг оборудования и расходных материалов для содержания станции, а также научной работы экипажа.

Кроме того, на МКС привезли оборудование и расходные материалы для экспериментов: "Газоанализатор-ФС", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган" и "Сепарация".

На корабле также прибыл экзоскелет "Теледроида", с помощью которого космонавты будут управлять роботом. Сам антропоморфный робот будет доставлен на МКС следующим грузовым кораблем в ноябре.

Сейчас на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" - Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев; астронавты NASA - Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.