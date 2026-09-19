Что произошло за день: суббота, 19 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Явка на выборах в Госдуму по итогам второго дня голосования превысила 40%.

- Минпросвещения РФ повысит минимальную нагрузку на старшеклассников с 1 сентября 2027 года. Количество учебных часов у школьников 10-11-х классов составит не менее 2312 за два года.

- В РФ за последние сутки в ходе выборов зафиксировано 24 ложных сообщения об актах терроризма, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В свою очередь Минцифры заявило о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению выборов.

- Марат Камболов избран президентом Южной Осетии. Он набрал 84,95% голосов избирателей.

- Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет намерений и оснований нападать на Европу. Глава государства отметил, что Москва готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями.

- Грузовой корабль "Прогресс МС-35" пристыковался к МКС. Грузовик, запущенный ранее с космодрома Байконур, причалил к модулю "Поиск" российского сегмента станции. Он доставил на МКС более 2,4 тонн грузов.

- Режим повышенной готовности объявлен в Иркутской области из-за случаев выхода медведей к людям. Глава региона отметил, что за весь период активности хищников от жителей поступило более 1,5 тыс. сообщений.