В районе Капотни временно изменены трассы маршрутов шести автобусов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Шесть автобусов в районе Капотни временно будут следовать по измененным маршрутам, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Временно изменены трассы маршрутов автобусов в районе Капотни: 436, с694, с744, 739к, с394, 739в", - говорится в сообщении дептранса.

Жителям рекомендовано по возможности пользоваться ближайшими станциями метрополитена - Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линиями.