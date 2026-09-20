Мэр Москвы сообщил об уничтожении "на всех рубежах" с 19 сентября более 1600 БПЛА

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Силами ПВО "на всех рубежах" уничтожено более 1600 беспилотников, 450 из них - на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве", - написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Несколько БПЛА достигли территории Московского НПЗ, один попал в жилой дом, уточнил мэр. Погибших нет.

"Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", - заявил Собянин.

Ранее сообщалось о попадании БПЛА в здание в районе Орехового бульвара на юге Москвы и повреждении объекта на МНПЗ на юго-востоке столицы.