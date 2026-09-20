Минобороны сообщило об ударе по объектам радиоэлектронной промышленности в Киеве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью поразили в Киеве предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и дата-центр "Би-Мобаил", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие "Радионикс" производит системы управления для украинских ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9; дата-центр "Би-Мобаил" обеспечивает хранение обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

В министерстве сообщили, что удары нанесены "высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами".