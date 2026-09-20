Памфилова заявила, что выборы в РФ проходят в соответствии с законом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в России проходят в полном соответствии с законом, избиратели показывают высокую активность, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Можно с уверенностью сказать, что выборы в России происходят, во-первых, в полном соответствии с законом, и то, что избиратели, демонстрируют высокую активность", - сказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, явка избирателей превышает явку аналогичных выборов 2021 года.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы.