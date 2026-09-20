Поиск

Памфилова заявила, что выборы в РФ проходят в соответствии с законом

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в России проходят в полном соответствии с законом, избиратели показывают высокую активность, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Можно с уверенностью сказать, что выборы в России происходят, во-первых, в полном соответствии с законом, и то, что избиратели, демонстрируют высокую активность", - сказала она в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, явка избирателей превышает явку аналогичных выборов 2021 года.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЦИК РФ сообщила о более тысячи волн DDoS-атак на инфраструктуру в избирательном процессе

Сергей Меняйло вновь избран главой Северной Осетии

 Сергей Меняйло вновь избран главой Северной Осетии

Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Два человека стали жертвами медведя в Томской области

 Два человека стали жертвами медведя в Томской области

Армия РФ сжимает кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области

Избиркомы Чукотки и Камчатки приступили к подсчету голосов, участки закрылись

Явка на выборах в России превысила 45%

Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

 Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкессии

Два человека погибли из-за атаки БПЛА на автобус в Херсонской области, один из них - член УИК

За ночь над российскими регионами сбиты свыше 1,1 тысячи беспилотников ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3748 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов