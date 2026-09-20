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Явка на выборах в Госдуму РФ достигла 55%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, по состоянию на 18:05 третьего дня голосования, составляет 55,08%, следует из данных ЦИК РФ.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тыс. 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тыс. 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Выборы высших должностных лиц проходят в 11 регионах РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.

ЦИК РФ Госдума РФ
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