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В Ростовской области из-за схода с рельсов грузовых вагонов задерживаются четыре поезда

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Грузовые вагоны сошли с рельсов на перегоне Двойная - Ельмут в Ростовской области, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"20 сентября в 13:26 мск на перегоне Двойная - Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда. В результате схода нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что пострадавших нет, к месту происшествия направлены восстановительные поезда.

В связи с инцидентом в пути задерживаются четыре пассажирских поезда - до 1 часа.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ростовская область СКЖД
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