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Режим ЧС введен в районе схода с рельсов грузовых вагонов в Ростовской области

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Орловского района Ростовской области ввели режим ЧС в районе схода с рельсов 27 вагонов на перегоне Двойная-Ельмут Северо-Кавказской железной дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Постановлением Администрации Орловского района введен режим ЧС. По уточненной информации, с ЖД-полотна сошли 27 вагонов, из которых 25 вагонов опрокинуты. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, 43 неповрежденных вагона отбуксированы маневровым поездом на станцию "Двойная".

Как сообщалось, 20 сентября в 13:26 по московскому времени в Ростовской области на перегоне Двойная-Ельмут СКЖД произошел сход вагонов грузового поезда. В результате нарушен габарит соседнего пути, произошло аварийное отключение контактной сети. Пострадавших нет.

Из-за инцидента изменен маршрут ряда поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК). Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечены питанием.

Ростовская область
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