Капремонт аэродрома "Кречевицы" в Великом Новгороде планируется завершить до 2029 г.
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт аэродрома "Кречевицы" в Великом Новгороде запланирован на 2027-2029 гг., подписание соответствующего контракта ожидается в начале следующего года, сообщила Росавиация в воскресенье.
Тема обсуждалась на совещании по реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта в регионе с участием министра транспорта Андрея Никитина и главы Росавиации Дмитрия Ядрова.
"Проектная документация по объекту находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, в начале 2027 года планируется заключение контракта на производство строительно-монтажных работ. После завершения всех мероприятий аэродром сможет получить сертификат соответствия и будет внесен в реестр. Таким образом, до 2030 года Новгородская область получит свою воздушную гавань", - заявил Ядров, которого цитирует пресс-служба.
В перечень объектов для капремонта входят взлетно-посадочная полоса, две рулежные дорожки, магистральная рулежная дорожка, места стоянок воздушных судов, светосигнальное оборудование, водосточно-дренажная система.
В мае губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщал о планах заключить контракт на строительно-монтажные работы в "Кречевицах" до конца 2026 года.
Бывший военный аэродром "Кречевицы" передан в собственность Новгородской области в 2014 году. В разное время власти региона высказывали предложения о развитии территории аэродрома. Сообщалось о планах сделать его центром малой авиации, авиаузлом для лоукостеров, включить в ОЭЗ с созданием на его территории транспортно-логистического центра. Сейчас он реконструируется для запуска гражданских пассажирских рейсов.