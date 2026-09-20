Капремонт аэродрома "Кречевицы" в Великом Новгороде планируется завершить до 2029 г.

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт аэродрома "Кречевицы" в Великом Новгороде запланирован на 2027-2029 гг., подписание соответствующего контракта ожидается в начале следующего года, сообщила Росавиация в воскресенье.

Тема обсуждалась на совещании по реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта в регионе с участием министра транспорта Андрея Никитина и главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

"Проектная документация по объекту находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, в начале 2027 года планируется заключение контракта на производство строительно-монтажных работ. После завершения всех мероприятий аэродром сможет получить сертификат соответствия и будет внесен в реестр. Таким образом, до 2030 года Новгородская область получит свою воздушную гавань", - заявил Ядров, которого цитирует пресс-служба.

В перечень объектов для капремонта входят взлетно-посадочная полоса, две рулежные дорожки, магистральная рулежная дорожка, места стоянок воздушных судов, светосигнальное оборудование, водосточно-дренажная система.

В мае губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщал о планах заключить контракт на строительно-монтажные работы в "Кречевицах" до конца 2026 года.