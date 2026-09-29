Росавиация до конца года планирует завершить капремонт шести аэродромов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт шести аэродромов, который проводится за счет средств фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта, планируется завершить до конца 2026 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров премьер-министру Михаилу Мишустину.

"Мы уже завершили разработку проектно-сметной документации на 35 аэродромах. В этом году планируем завершить капитальный ремонт аэродромных покрытий в Чебоксарах, Ульяновске, Ленске, Усть-Куйге, Тынде и Омолоне", - сказал Ядров. Своевременно проводимый капремонт позволяет уйти от дорогостоящей реконструкции и продлить срок службы и эксплуатации взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, отметил он.

Также, по словам Ядрова, до конца года планируется построить быстровозводимые аэровокзальные комплексы в четырех региональных аэропортах: в Палане (Камчатский край), Туре (Красноярский край), Аяне (Хабаровский край) и Певеке (Чукотский автономный округ). Ранее в этом году такой комплекс был открыт в Тиличиках в Камчатском крае и Богородске в Хабаровском крае, напомнил он.

Источник пополнения фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта - сборы с авиакомпаний, которые взимают с конца 2024 года. Средства направляются на капремонт аэродромной инфраструктуры, установку светосигнального оборудования, размещение некапитальных сооружений. До 2030 года планируется отремонтировать не менее пятидесяти аэродромов, ежегодно на это требуется порядка 12 млрд рублей, говорил ранее Ядров. В 2025 году сумма сборов превысила 13,5 млрд рублей, говорилось в финансовом отчете ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (подведомственно Росавиации).