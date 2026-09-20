Лавров заявил, что в Думе должны быть партии, которые понимают интересы РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Государственная дума должна быть суверенной, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Должна быть суверенной, должна состоять из представителей партий, которые понимают национальные интересы Российской Федерации. И на данном этапе я (...) надеюсь, результаты выборов подтвердят приверженность тех, кто разделяет внутреннюю и внешнюю политику, это, наверное, самое главное", - сказал Лавров журналистам в Москве.