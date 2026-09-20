Итоговая явка на федеральном ДЭГ составила 90,87%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Явка на федеральной платформе онлайн-голосования по итогам трех дней составила почти 91%, сообщили в воскресенье в Минцифры РФ.

"Голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования завершилось. С ее помощью свой выбор сделали более 3,6 млн человек. Итоговая явка составила 90,87%", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Среди проголосовавших доля женщин - 64%, мужчин - 36%. Возраст избирателей: 18-35 лет - 27%, 36-50 лет - 43%, старше 50 лет - 30%.

В топ регионов по числу голосов вошли: Московская область - 666,3 тыс., Свердловская область - 301,4 тыс., Ростовская область - 238,9 тыс., Алтайский край - 227,4 тыс. и Челябинская область - 176,2 тыс.

Проголосовать на платформе ДЭГ как на выборах депутатов Госдумы, так и на региональных и местных выборах могли с 18 по 20 сентября жители 32 регионов. Москвичи без предварительной записи голосовали на портале mos.ru.