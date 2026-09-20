Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 94,2% голосов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг по итогам обработки 52,08% протоколов лидирует на выборах руководителя региона, передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК.

Ховалыг ("Единая Россия") набирает 94,2% голосов.

Вторым идет кандидат от КПРФ Лодой-Дамба Куулар (1.8%). На третьем месте Артыш Иргит от партии "Новые люди" (1,66%).

На четвертом месте Егор Чистяков от ЛДПР (1,28% голосов), на пятом - Азиат Чанзан от партии "Справедливая Россия" с 1% голосов, следует из данных ЦИК.

Ховалыг был избран главой Тувы в сентябре 2021 года на пятилетний срок.