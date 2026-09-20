"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Омской области

Второе место у КПРФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" занимает лидирующие позиции на выборах депутатов Законодательного собрания Омской области после обработки 40,79% протоколов УИК, свидетельствуют результаты на табло в ЦИК.

По предварительным данным, "единороссы" набирают 46,14% голосов, второе место с 18,44% голосов у КПРФ.

Третье место у ЛДПР (9,86%), на четвертом партия "Новые люди" (8,97%). Пятое, шестое и седьмое места занимают соответственно "Коммунисты России" (4,40%), "Справедливая Россия" (4,27%) и "Партия пенсионеров"(4,04%).

В Омской области проходили выборы депутатов Госдумы РФ и регионального Законодательного собрания восьмого созыва.

На выборы в Госдуму было зарегистрировано 25 кандидатов от девяти партий. В регионе сформировали три одномандатных округа. В областной парламент по партийным спискам было зарегистрировано 455 кандидатов от семи партий, по одномандатным округам - 142 кандидата также от семи партий. Самовыдвиженцев нет.