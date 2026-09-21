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"Яблоко" преодолевает пятипроцентный порог и проходит в Новгородскую облдуму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" набирает на выборах в Новгородскую областную думу восьмого созыва по единому округу 5,3% голосов по итогам подсчета 22,14% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Таким образом, предварительно, партия "Яблоко" проходит в Новгородскую областную думу.

"Единая Россия" набирает на выборах в Новгородскую областную думу восьмого созыва по единому округу 46,17% голосов после обработки 22,14% протоколов. ЛДПР получает 11,89% голосов, "Новые люди" - 11,42%, КПРФ - 10,94% и "Справедливая Россия" - 6,38%.

Новгородская область партия Яблоко
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