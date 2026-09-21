Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в понедельник утром в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло 21 сентября в 10:25 местного времени (02:25 мск) с эпицентром в 46 км юго-западнее села Крабозаводское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 49 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили в населенных пунктах о. Шикотан силой до четырех баллов, на о. Кунашир - до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.