Кадыров набирает 99,7% голосов на выборах главы Чечни после обработки более трети голосов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действуюший глава Чеченской республики Рамзан Кадыров уверенно лидирует на выборах руководителя региона после обработки почти 40% голосов, следует из данных ЦИК.

Согласно данным онлайн-табло, после обработки 39,48% бюллетеней Рамзан Кадыров набирает 99,77% голосов. Двое других кандидатов набирают по 0,09%.

В выборах главы Чеченской Республики в текущем году принимают участие три кандидатуры - действующий глава республики Рамзан Кадыров ("Единая Россия"), председатель Общественной палаты Чеченской Республики Исмаил Денильханов ("Справедливая Россия"), депутат парламента Чеченской Республики (КПРФ) Халид Накаев.