Врио брянского губернатора Ковальчук побеждает на выборах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 96,2% протоколов УИК, сказано на табло Центризбиркома.

За Ковальчука проголосовали 68,03% избирателей. На втором месте - Андрей Архицкий (КПРФ), набравший 14,79%, Руслана Титова (ЛДПР) поддержали 8,01% избирателей.

Кандидат от "Справедливой России" Алексей Тимошков получил 4,39% голосов, Александра Казачкова от партии "Новые люди" - 3,69%.