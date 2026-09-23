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Житель Брянской области ранен при взрыве

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В городе Злынка сдетонировало взрывное устройство, есть пострадавший, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По его данным, житель города получил осколочные ранения ног. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава региона призвал граждан быть внимательными.

"Соблюдайте все меры предосторожности. Не поднимайте незнакомые предметы и не приближайтесь к ним! Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте в Единую дежурную диспетчерскую службу", - отметил Ковальчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Злынка Брянская область Егор Ковальчук
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