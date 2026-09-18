Белгородский штаб сообщил о еще пяти пострадавших от атак БПЛА

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области от последних атак беспилотников пострадали еще пять человек, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Волоконовка при атаке беспилотника мужчина и женщина получили акубаротравмы. Пострадавших бригада "скорой" доставила в Волоконовскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь. Повреждены окна, фасад частного дома, газовая труба и оборудование предприятия", - говорится в сообщении.

В Грайворонском округе на участке автодороги Ломное - Казачья Лисица при ударе дрона по автомобилю мужчина получил множественные осколочные ранения. У женщины, предварительно, акубаротравма. Скорая помощь отвезет их в Белгород. Их машина повреждена.

В городской больнице № 2 Белгорода оказана помощь мужчине с акубаротравмой, полученной в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа. Лечиться он будет амбулаторно.

Село Козьмодемьяновка Шебекинского округа атаковано FPV-дроном, там поврежден объект инфраструктуры. В селе Безлюдовка дрон сдетонировал во дворе частного дома - повреждены фасад, забор и автомобиль. В селе Новая Таволжанка во время обстрела разбиты окна, повреждены крыша и фасад частного дома. В самом Шебекине при взрыве FPV-дрона повреждена газовая труба.

В Грайвороне FPV-дрон ударил по автомобилю и нанес ему повреждения. Также разбиты окна квартиры многоквартирного дома. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при взрыве дрона посекло кузов грузовика.

В Белгороде от атаки беспилотника повреждены фасад и остекление складского помещения предприятия.

В поселке Красная Яруга при детонации дрона пробита кровля частного дома. В хуторе Красноорловский Краснояружского округа от атаки FPV-дрона посечена осколками припаркованная машина.

В селе Орловка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона различные повреждения получили две машины. На участке автодороги Никольское - Таврово дрон атаковал грузовик - транспортное средство повреждено.

В селе Введенская Готня Ракитянского округа вследствие детонации FPV-дрона сгорела кабина грузового автомобиля.