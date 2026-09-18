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В Шебекинском округе от атак БПЛА пострадали трое

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе от новых атак БПЛА пострадали еще три человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

"В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа при атаке FPV-дрона на автомобиль мужчина и женщина получили осколочные ранения ног. Бригада "скорой" доставила пострадавших в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Второй дрон сдетонировал о дорожное полотно, после этого в больницу обратилась 17-летняя девушка с поверхностными осколочными ранениями.

В селе Белянка два беспилотника ударили по предприятию, в результате чего повреждено складское помещение. В селе Доброе от ударов дронов повреждены грузовой автомобиль и оборудование предприятия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Шебекинский округ Белгородская область
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