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В Белгородской области от атак дронов пострадали трое мужчин, женщина и подросток

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА пострадали четыре человека, сообщил региональный оперштаб.

"В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения, а 17-летний юноша, предварительно, акубаротравму. Пострадавшим оказывают помощь в Шебекинской ЦРБ, после чего двое будут переведены в медицинские учреждения Белгорода. Третий пострадавший продолжит лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

Близ поселка Томаровка Яковлевского округа беспилотник атаковал грузик. Машина сгорела. Мужчину с акубаротравмой доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В эту же больницу положили женщину, которая получила минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра при атаке FPV-дрона на автомобиль в районе села Чураево Шебекинского округа. В селе Кошлаково дрон атаковал частный дом — повреждена крыша.

Также в Шебекине в результате атаки еще одного дрона повреждения получили фасад и окна частного дома. Еще один FPV-дрон сдетонировал на парковке - разбиты стекла и кузова трех автомобилей.

В селе Вознесеновка от удара дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Архангельское вследствие атак FPV-дронов огнём уничтожен частный дом.

В селе Мощеное Грайворонского округа дрон ударил по "ГАЗели" - транспортное средство повреждено. В селе Казачья Лисица FPV-дрон атаковал частный дом - выбиты окна и посечен забор.

В селе Варваровка Белгородского округа вследствие атаки дрона поврежден объект инфраструктуры. В Корочанском округе в результате взрыва беспилотника пробита кровля и разбиты окна частного дома.

В поселке Ракитное FPV-дрон нанёс удар по парковке - повреждены три автомобиля, остекление и фасад социального объекта. В хуторе Вязовской Краснояружского округа от детонации FPV-дронов сгорел частный дом.

Шебекино Белгородская область Грайворонский округ Краснояружский округ
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