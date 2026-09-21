Три человека пропали на озере в Вологодской области, двое найдены погибшими

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Вологодской области три человека пропали в районе Кубенского озера, тела двоих из них извлечены из воды, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

21 сентября в экстренные службы поступило сообщение, что три человека (54-летний мужчина и две женщины 50 лет и 51 года) отправились на моторной лодке на Кубенское озеро и не вернулись. В тот же день тело 51-летней женщины было обнаружено в реке Уфтюге неподалеку от деревни Мыс Усть-Кубинского округа.

Позднее в озере было найдено тело второй утонувшей женщины. Поиски мужчины продолжаются, к работам привлечены 23 человека и 10 единиц техники.