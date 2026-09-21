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МИД РФ назвал безопасность судоходства в Черном море частью повестки диалога с Турцией

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос обеспечения безопасности судоходства в Черном море - составная часть повестки политического диалога с Турцией, заявила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Вопрос обеспечения безопасности черноморского судоходства в широком смысле этого понятия является составной частью повестки нашего политического диалога с Турецкой Республикой. Работа ведется, в тесном контакте с Анкарой", - сказала российский дипломат.

Так она по просьбе агентства прокомментировала заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сообщившего ранее, что турецкая сторона направила Москве предложение по завершению боевых действий в Черном море и теперь ждет ответа.

В конце прошлой недели в интервью турецкому телеканалу NTV Фидан заявил, что Турция направила России и Украине предложения "по завершению боевых действий в Черном море и ожидает от них ответа".

МИД РФ Мария Захарова Турция Черное море Украина
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МИД РФ назвал безопасность судоходства в Черном море частью повестки диалога с Турцией

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