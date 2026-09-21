В Кремле связали провал ХДС на региональных выборах в Германии с ситуацией в экономике

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что неудача правящего Христианско-демократического союза на региональных выборах свидетельствует о недовольстве граждан ФРГ состоянием дел в экономике страны.

"Немцы, часть немцев, по крайней мере, ищут альтернативу имеющейся власти с тем, чтобы улучшить свое положение. Это естественный процесс", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в ответ на просьбу журналистов прокомментировать успех оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Померании.

Отметив, что выборы в ФРГ являются внутренним делом этой страны, представитель Кремля тем не менее увязал результаты голосования граждан с ухудшением экономического положения в стране, связанного, по его словам, с отказом правящих кругов от дешевых российских энергоресурсов.

"Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ и стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже, на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из США", - сказал Песков.