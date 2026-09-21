В Минфине не ждут рисков от планируемого дефицита бюджета-2027 в 2% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета, который планируется на 2027 год в размере около 2% ВВП, не несет никаких рисков, заявил на Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы на этой неделе в правительстве уже рассматриваем наш финансовый основной документ. Нам удалось его, главное, сбалансировать, потому что задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс и чтобы этот баланс не влиял на экономику, высокую стоимость денег, чтобы деньги были не самое главное. Самое главное сейчас - это задача обороны, фронта, и самое главное, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, чтобы жизнь была такая же, как была раньше в предыдущие годы. И это нам удалось сделать. Надеюсь", - сказал он.

По словам министра, для балансировки бюджета "пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами".

"Сейчас мы сделали хорошую работу по бюджету, правительство начало работать над бюджетом в начале года, мы буквально в первые месяцы текущего года, уже понимая, что непростой бюджет на следующую трехлетку (...), выработали уже ряд мер, потом еще пару месяцев назад подготовили ряд мер по бюджетной консолидации и уже сделали бюджет с дефицитом, который не представляет каких-то рисков - около 2% ВВП дефицит", - сказал он.