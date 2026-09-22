"Единороссы" получили 86% кресел в заксобрании Камчатки

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представители "Единой России" займут 24 из 28 кресел в законодательном собрании Камчатского края (85,7%), в общей сложности депутатский корпус будет представлен пятью партиями, сообщили "Интерфаксу" в региональном избиркоме.

В законодательном собрании региона, которое формируется по мажоритарной системе, 28 мест. 14 из них достаются депутатам, баллотировавшимся по спискам, еще 14 - одномандатникам.

"Из 28 мандатов 24 забирает "Единая Россия", по одному мандату у партий КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия ", - сказали в избиркоме.

По результатам выборов депутатов законодательного Собрания Камчатского края, по единому краевому избирательному округу "Единая Россия" набрала 56,35% (в 2021 году 34,74%).

На втором месте КПРФ - 13,62%. Далее следуют ЛДПР - 9,55%, партия "Новые люди" - 6,9% и "Справедливая Россия " - 6,46%. "Партия пенсионеров" набрала 4,43%.

Таким образом, в заксобрание Камчатки прошли пять партий, преодолевших барьер в 5%.

Во всех 14 одномандатных избирательных округах на Камчатке на выборах в краевой парламент также победили "единороссы".

Итоговая явка на выборах в краевой парламент составила 47,94% (в 2021 году 40,06%).