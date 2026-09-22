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Корабли ТОФ провели разминирование фарватера на учениях у берегов Приморья

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Базовые тральщики соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ), действуя в составе тральной группы, выполнили боевые упражнения в морском полигоне залива Петра Великого, в ходе которых провели разминирование фарватера, сообщила во вторник пресс-служба флота.

По плану зачетного тактического учения тральщики БТ-100 и БТ-232 провели поиск в заданном районе, обнаружили и уничтожили учебные якорные и донные мины, установленные условным противником в фарватере выхода кораблей из пункта базирования.

Экипажи тральщиков провели учения по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров с выполнением стрельб из артиллерийских установок АК-230М и крупнокалиберных пулеметов. Отмечается, что также проведены комплексные корабельные учения по обороне и защите кораблей при стоянке на незащищенном рейде.

Учения проходили в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

ТОФ
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