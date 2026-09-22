Холдинг "Ростеха" поставил российской армии системы противодействия БПЛА "Зубр"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил российским войскам партию систем поражения воздушных целей "Зубр", сообщил пресс-служба госкорпорации во вторник.

"Системы самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания на средства поражения, а также могут работать как часть единой эшелонированной противодроновой защиты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что системы "Зубр" работают по малоразмерным низколетящим целям. Эти системы предназначены для работы "на ближнем рубеже обороны, где особенно важна скорость реакции на появление на нижнем ярусе неба беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов".

В свою очередь индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех", член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев заявил, что данные системы оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения.

"После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей", - сказал Оздоев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Также в пресс-службе отметили, что "Зубр" можно использовать как самостоятельно, так и интегрировать в единую архитектуру противодроновой защиты. "Система также выступает в качестве последнего рубежа прикрытия для крупных комплексов, с которыми она образует единый контур ПВО, в том числе для "Панцирей", - добавили в госкорпорации.