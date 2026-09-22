Поиск

Холдинг "Ростеха" поставил российской армии системы противодействия БПЛА "Зубр"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил российским войскам партию систем поражения воздушных целей "Зубр", сообщил пресс-служба госкорпорации во вторник.

"Системы самостоятельно обнаруживают воздушные угрозы и передают целеуказания на средства поражения, а также могут работать как часть единой эшелонированной противодроновой защиты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что системы "Зубр" работают по малоразмерным низколетящим целям. Эти системы предназначены для работы "на ближнем рубеже обороны, где особенно важна скорость реакции на появление на нижнем ярусе неба беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов".

В свою очередь индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех", член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев заявил, что данные системы оснащена всем необходимым для круглосуточного обнаружения дронов любого размера и их автоматического сопровождения.

"После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов. Эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей", - сказал Оздоев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Также в пресс-службе отметили, что "Зубр" можно использовать как самостоятельно, так и интегрировать в единую архитектуру противодроновой защиты. "Система также выступает в качестве последнего рубежа прикрытия для крупных комплексов, с которыми она образует единый контур ПВО, в том числе для "Панцирей", - добавили в госкорпорации.

Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

В Самарской области сбиты десятки беспилотников, повреждены дома и автомобили

Возгорание произошло на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии, пострадал человек

Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

 Кабмин принял постановление об обнулении экспортных пошлин на зерно до конца 2026 г.

Что произошло за день: понедельник, 21 сентября

Превышений ПДК вредных веществ из-за пожара на мусорной площадке в Щелково не зафиксировано

Площадь пожара на мусорной площадке в Щелково возросла до 8,5 тыс. кв. метров

Горловка в ДНР обесточена

Площадь пожара в подмосковном Щелково выросла до 7 тыс. кв. метров

 Площадь пожара в подмосковном Щелково выросла до 7 тыс. кв. метров

МИД РФ назвал безопасность судоходства в Черном море частью повестки диалога с Турцией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11879 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3755 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов