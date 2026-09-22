В Центре Гамалеи разработали мРНК-вакцину от клещевого энцефалита

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи провели исследования на животных мРНК-вакцины от клещевого энцефалита на основе генетического материала штамма, циркулирующего в Прибайкалье, сообщила руководитель лаборатории молекулярной эпидемиологии и генетической диагностики Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (Иркутск) Ирина Козлова.

"Мы для этого института предоставили штаммы разных субтипов. Всего существует пять субтипов, все их мы представили в этот институт (...) Они получили мРНК-вакцину, ее заключили в липидные наночастицы и провели исследования на животных", - сказала Козлова журналистам в ходе форума OpenBio-2026 в наукограде Кольцово.

Вакцину испытали на мышах, определяя иммуногенность, нейтрализующую способность и протективность, то есть способность защищать от инфекции.

"Наш штамм из Эхирит-Булагатского района "Красный яр 8" оказался по всем показателям наилучшим", - сказала Козлова.

Выступая на форуме, она отметила, что, хоть вакцинация и остается эффективным способом защиты, эволюция вируса клещевого энцефалита привела к тому, что некоторые варианты от этой защиты ускользают.