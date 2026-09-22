В Днепропетровской области поражены занятые в военном производстве украинские заводы

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары в Днепропетровской области по нескольким предприятиям, которые были заняты в военном производстве, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Это металлургический комбинат в Кривом Роге, трубопрокатный завод "Интерпайп Сталь, - поставщик металлопроката для производства комплектующих к БПЛА большой дальности, предприятие "Чао "Соврахим" по производству твердого ракетного топлива и порохов в Павлограде. Оно осуществляет производство боевых частей и компонентов ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании "Файер Поинт", сказано в сообщении ведомства.

Также поражены три логистических центра "Сириус Экстружен" в Днепропетровске. Здесь осуществлялось хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии, информирует Минобороны России.