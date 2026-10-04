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Станция "Чистые пруды" "красной" ветки московского метро работает штатно после задымления

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Задымление было зафиксировано на станции "Чистые пруды" Сокольнической линии московского метро, в настоящий момент станция функционирует штатно, безопасности пассажиров ничего не угрожает, причины инцидента установит специальная комиссия, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение на Сокольнической линии в графике. Станция "Чистые пруды" работает штатно. Ранее на станции было зафиксировано задымление. Службы метрополитена оперативно отреагировали на ситуацию", - говорится в сообщении в канале департамента в мессенджере Max в воскресенье.

Специалисты переключили вентиляционные шахты в режим дымоудаления и провели осмотр устройств, отметили в дептрансе.

Там добавили, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

Причины будут установлены специальной комиссией, сообщили в департаменте.

дептранс Чистые пруды Сокольническая
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