Советник Набиуллиной предварительно оценил вклад тарифов ЖКХ в инфляцию в 0,8 п.п.

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Повышение тарифов в ЖКХ добавило в инфляцию, по предварительным данным, 0,8 процентного пункта (п.п.), окончательную оценку можно будет сделать после получения полной инфляционной картины за октябрь, заявил предпринимателям в Екатеринбурге советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в этом году добавили в общую инфляцию, по предварительным данным, финальные данные будут только после 25 ноября, по предварительным данным, у нас оценка близка к 0,8 процентного пункта, чуть ниже", - сказал он.

В сентябре он говорил, что тарифы могут добавить в инфляцию 0,7 п.п.

Точные данные по годовой инфляции на конец октября Росстат опубликует только 25 ноября (перенес публикацию с 13 ноября после кибератак на его сайт в начале ноября).

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 7,1-7,6%. "Около 0,8 пункта - это то, что добавили тарифы. И в следующем году прибавка со стороны тарифов может быть не меньше нынешней, потому что в прогноз правительства заложены весьма высокие показатели индексации тарифов", - отметил советник главы Банка России.