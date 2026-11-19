Беспилотники атаковали резервуары для хранения нефти близ Альметьевска

Крупного пожара удалось избежать

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска подверглись ударам беспилотников в ходе атаки на юго-восточную часть Татарстана рано утром в четверг, сообщила пресс-служба главы республики.

"Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, осколки повредили несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают все необходимые силы и средства, отмечается в сообщении.