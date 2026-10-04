Отряд "Барс-Белгород" за две недели сбил 382 беспилотника

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Подразделение "Барс-Белгород" за период с 18 сентября по 4 октября сбили 382 беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

В числе уничтоженных целей, по его данным, 259 ударных БПЛА "Майя", 21 ударный БПЛА FP-2, два ударных БПЛА "Лютый", два барражирующих боеприпаса "Булава", пять - "D-4 Батон", два - RAM-2X, один - "Seth-X", а также разведывательные дроны различных типов.

Кроме того, были сбиты 19 ударных БПЛА FPV-дрон, восемь "Hornet", один E-300 Enterprise, восемь RZR-01, 11 "Блискавок", семь "Дартс", 11 "Дартс DM", один "Чаклун", семь дронов типа "Баба-Яга" и одна ложная цель XP-V3.