Спасатели ведут поиски двух рыбаков в Татарском проливе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спасатели совместно с экипажем вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра ведут поиски двух рыбаков в Татарском проливе, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

"По данным, поступившим от районного отдела полиции, двое мужчин 37 и 45 лет вышли из бухты Сизиман Ванинского района в акваторию Татарского пролива 2 октября на рыбалку на лодке ПВХ с подвесным мотором и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В ходе спасательной операции осмотрено 125 км береговой полосы и более 2 тыс. кв. км акватории. Рыбаки не обнаружены.

Поиски продолжаются.