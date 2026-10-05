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Спасатели ведут поиски двух рыбаков в Татарском проливе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спасатели совместно с экипажем вертолета МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра ведут поиски двух рыбаков в Татарском проливе, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю.

"По данным, поступившим от районного отдела полиции, двое мужчин 37 и 45 лет вышли из бухты Сизиман Ванинского района в акваторию Татарского пролива 2 октября на рыбалку на лодке ПВХ с подвесным мотором и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В ходе спасательной операции осмотрено 125 км береговой полосы и более 2 тыс. кв. км акватории. Рыбаки не обнаружены.

Поиски продолжаются.

МЧС России Татарский пролив Хабаровский край
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