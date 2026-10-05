Противолодочные корабли Северного флота провели учение в Баренцевом море

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках планового зачётного тактического учения выполнило комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота.

"Корабли соединения действовали в составе корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) и отрабатывали действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника во взаимодействии с подводными лодками и противолодочной авиацией Северного флота. В ходе учения также были отработаны задачи по противовоздушной обороне с выполнением комплекса зенитных стрельб", - говорится в сообщении.

В составе группы в Баренцевом море действовали большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков".

По данным пресс-службы, в ходе отработки эпизодов по отражению нападения с воздушных направлений экипажи противолодочных кораблей применяли зенитное корабельное вооружение. Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов "Кинжал" выполнили стрельбу по имитированной воздушной цели - светящейся авиабомбе, поставленной самолётом Ил-38.

Во время выполнения задач противовоздушной обороны также активно применялись комплексы и средства радиоэлектронной борьбы больших противолодочных кораблей.

В данном эпизоде, который разыгрывался в двустороннем формате, также приняли участие подводные лодки Северного флота. Одна из них действовала совместно с противолодочными силами, а вторая обозначала условного противника.

На завершающем этапе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили учебно-боевые упражнения с применением противолодочного вооружения - были выполнены стрельбы по имитированной подводной цели реактивными бомбовыми установками и торпедами.