Школу в Петропавловске-Камчатском эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном теракте в Петропавловске-Камчатском в понедельник эвакуировали детей и персонал школы №1, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"5 октября в Петропавловске-Камчатском в связи с сообщением о минировании школы №1 провели эвакуацию учащихся и сотрудников учреждения", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Специалисты проверяют здание и прилегающую территорию на наличие взрывных устройств.