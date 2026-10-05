Российские военные уничтожили 181 пункт управления БПЛА и 12 терминалов Starlink ВСУ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад", "Восток", "Южная" и "Север" поразили за сутки 181 пункт управления БПЛА украинской армии, 12 станций спутниковой связи Starlink и 99 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника, сообщили в понедельник официальные представители войск, которые действуют в зоне СВО.

"Вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиацией, 12 станций спутниковой связи Starlink, 35 наземных робототехнических комплексов", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По словам офицера пресс-центра группировки "Восток" Дмитрия Миськова, "за сутки противник потерял 38 пунктов управления беспилотной авиацией".

Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев информировал о поражении 36 пунктов управления БПЛА и 51 НРТК украинской армии.

В зоне ответственности группировки "Север" уничтожены 26 пунктов управления БПЛА и 13 НРТК противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.