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Вышедшего в парк культуры и отдыха медведя ликвидировали в Кызыле

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ликвидирован медведь, появившийся в понедельник в национальном парке культуры и отдыха в столице Тувы Кызыле, сообщается на странице МВД по республике во "ВКонтакте".

"Опасность устранена: медведь, представлявший угрозу для людей, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее была получена информация о нахождении медведя в парке в районе аттракционов. Сотрудники полиции обнаружили хищника с помощью квадрокоптера.

"В ходе поисковых мероприятий медведь проявил агрессию и представлял непосредственную угрозу для людей. В целях обеспечения безопасности граждан животное было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать осторожность и воздержаться от посещения лесных массивов, особенно в местах, где возможно появление диких животных.

Кызыл
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