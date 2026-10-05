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Казахстан и Россия обсудили совместное использование и охрану трансграничных рек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - XVI заседание казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов состоялось в Екатеринбурге, сообщила в понедельник пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

"Стороны обсудили выполнение решений предыдущего XV заседания совместной комиссии, включая вопросы пропуска весеннего половодья, наполнения водохранилищ и водообеспечения населения и отраслей экономики. Также рассмотрены результаты государственного мониторинга трансграничных водных ресурсов и проводимых водоохранных мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что отдельное внимание было уделено реализации Единой дорожной карты по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек - Жайык (Урал), Ертис (Иртыш) и других, а также разработке водохозяйственного баланса рек Караозен и Сарыозен.

"Комиссией отмечены положительные результаты деятельности совместной казахстанско-российской рабочей группы по взаимодействию при пропуске половодья и паводков. По итогам заседания утверждены составы и планы мероприятий рабочих групп на 2027 год, а также рассмотрены вопросы подготовки следующего заседания совместной комиссии", - сказал вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев, возглавлявший делегацию Казахстана.

Казахстан Екатеринбург
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